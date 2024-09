Raid vandalico in una scuola media di Sondrio, danni ingenti

Raid notturno di vandali in una scuola media in centro a Sondrio. Stamani l’istituto, il Ligari di via Colombaro, in pieno centro, è stato dichiarato inagibile e gli studenti sono stati costretti a ritornare a casa. I vandali hanno distrutto le nuove lavagne elettroniche, abbattuto porte e messo fuori uso l’impianto idraulico provocando l’allagamento di aule e corridoi. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile dopo il primo sopralluogo degli agenti delle Volanti e dei vigili del fuoco. I danni, non ancora quantificati, sono ingenti. Alle indagini sta collaborando anche la Polizia Locale che controlla le telecamere di videosorveglianza collocate nella zona. Ancora non si sa se la scuola potrà essere riaperta per domani, sabato, ha spiegato il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini. Gli uffici tecnici del Comune, ha precisato il sindaco, si sono subito attivati per la sistemazione dei danni.