Mattarella a Berlino “Con Germania collaborazione piena e crescente”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Dopo tanti occasioni di incontro in questi anni, ringrazio il presidente Steinmeier per l’opportunità di essere qui in Germania, sottolineiamo in questo modo l’amicizia tra i nostri Paesi e la collaborazione piena e crescente che c’è tra Germania e Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier a Palazzo Bellevue a Berlino. “Vorrei anche ringraziare il presidente per la decisione di andare insieme a Marzabotto – ha aggiunto -. È un gesto di amicizia, sottolinea come Germania e Italia insieme costruiscono il futuro di pace e collaborazione, e siano dei cardini per l’integrazione europea in questa difficile condizione internazionale”.

