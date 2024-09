Guerra in Medio Oriente, il Consiglio di Sicurezza che aspetta e spera

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Io ho detto al nostro incontro che fin dal 7 ottobre, col terrificante attacco di Hamas contro i civili in Israele, il Consiglio di Sicurezza ha approvato 4 risoluzioni. Risoluzioni che non sono state implementate. Abbiamo bisogno che le risoluzioni siano implementate. Come presidente del Consiglio di Sicurezza questa settimana, la Slovenia ha esortato tutti i membri a continuare a pressione per far implementare le risoluzioni. Francamente, se tutti i paesi in questo Palazzo di Vetro rispettassero la legge internazionale e la Carta dell’ONU non ci sarebbero conflitti”. A dirlo la presidente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e Ministro degli Esteri della Slovenia, Tanja Fajon, rispondendo a una domanda dell’Italpress alla fine della riunione a porte chiuse avuta con la Lega Araba.

