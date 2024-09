Trenord, sciopero del trasporto ferroviario il 30 settembre

Dalle ore 3 di lunedì 30 settembre alle ore 2 di martedì primo ottobre le organizzazioni sindacali Orsa e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero che, per l’intera giornata di lunedì, avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse, informa Trenord in una nota, subiranno variazioni e cancellazioni. Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile su trenord.it. I passeggeri sono invitati “a consultare l’elenco prima di mettersi in viaggio nella giornata di lunedì, con particolare attenzione alle corse serali per il rientro”. In particolare, rende noto Trenord, “la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21. Tutte le altre corse previste da orario non potranno essere garantite”. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto. Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.