Milano, il 12 ottobre apre l’intera linea M4 della metro

Taglio del nastro, sabato 12 ottobre, per l’intera linea M4. Con 21 stazioni e un tracciato di circa 15 chilometri, la metropolitana ‘blu’ correrà da Linate a San Cristoforo, incrociando la rete ferroviaria e le linee M1, M2 e M3. Sarà una giornata di festa per la città con musica, eventi e spettacoli nei quartieri, nei mezzanini della nuova linea, nei cinema e nei teatri dislocati lungo la corsa della nuova linea. In particolare, negli spazi superficiali presso le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri, grazie alla collaborazione con il Municipio 6, saranno organizzati giochi ed eventi, tra cui attività sportive a cura delle associazioni dilettantistiche di zona, giochi cooperativi, laboratori creativi e molto altro. Nel pomeriggio sarà la volta di artisti e band di diversi generi musicali che daranno vita a oltre 40 esibizioni dal vivo nel corso del pomeriggio, nei mezzanini delle stazioni da San Babila a San Cristoforo. “L’apertura della nuova metropolitana segna un passo fondamentale in avanti per nostra città – dichiara l’assessore alla Mobilità Arianna Censi – nell’ottica anche di una mobilità più moderna e sostenibile. Ma le reti di trasporto efficienti sono anche motore di sviluppo e di connessione tra i quartieri e libertà di movimento. In questo caso anche un invito a scoprire i tanti luoghi di cultura lungo la tratta della metro blu che, in collaborazione con il Comune, offriranno una serata di spettacoli, proiezioni e performance per festeggiare insieme l’inaugurazione della M4”. La giornata del 12 ottobre si concluderà con una serata dedicata allo spettacolo dal vivo aperta alla città: 14 tra teatri, cinema e spazi culturali che hanno sede in prossimità del nuovo tratto della linea M4 offriranno ai cittadini e alle cittadine spettacoli con ingresso gratuito.