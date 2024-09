Imprese, Capobianco “Chiediamo al governo massima attenzione”

ROMA (ITALPRESS) “Noi siamo l’Italia del sì, che costruisce, del sì per le imprese e per i giovani. Vogliamo un’Italia che innova. Chiediamo massima attenzione per le nostre imprese affinchè possano avere un terreno fertile senza burocrazia che frena la crescita, senza una tassazione che opprime e soprattutto il costo del lavoro che diventi un investimento. Bisogna investire i soldi pubblici nelle imprese così cresce il Pil e l’Italia”, ha detto il presidente di Conflavoro, Roberto Capobianco

