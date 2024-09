Imprenditore colpito con una mazza da baseball, fermato un sedicenne

I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 16 anni accusato di tentato omicidio, per aver aggredito a colpi di mazza da baseball un imprenditore 60enne martedì scorso a Cesano Maderno, in Brianza. Il 60enne è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. L’aggressione è avvenuta nel box di casa sua. Dalle indagini non risulta che l’aggressore e la vittima si conoscessero e il movente non è chiaro. Nell’appartamento dove abita il ragazzo- non lontano dall’edificio dove, nei box, è stato aggredito il 60enne – sono stati trovati qualche spinello e gli abiti ancora sporchi di sangue che il giovane avrebbe indossato martedì durante l’aggressione. Non risulta che il 16enne, seppure da alcune testimonianze sia emerso che abbia manifestato in passato difficoltà psicologiche, sia mai stato preso formalmente in cura. E’ stato portato nel carcere Beccaria di Milano. Nelle prossime ore sarà sentito dal pm della Procura per i Minori.