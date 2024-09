MILANO (ITALPRESS) – Sostenere in maniera concreta le associazioni attive per promuovere l’equità di genere agendo su più fronti: l’inclusione sociale ed economica delle donne, il sostegno a chi vive in condizioni di fragilità, il contrasto alla violenza di genere e l’empowerment femminile. Lavoro, sicurezza e integrazione sono stati i punti chiave della giornata di confronto organizzata a Milano con enti del Terzo Settore dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo.

