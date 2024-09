Automotive, Urso “Target 2035 possibile ma servono risorse”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) “Il target del 2035 può rimanere l’obiettivo, ma solo se riusciremo a creare le condizioni per poterlo raggiungere. Per poter accelerare serve un piano europeo sull’automotive che consenta alle imprese e ai consumatori di affrontare e sostenere la sfida e che garantisca le risorse necessarie, sia come risorse comuni europee sia come risorse private”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, in un punto stampa a seguito del Consiglio Ue Competitività.

