Stadio Milano, Sala “La Russa ammetta che ha fallito con le squadre”

MILANO (ITALPRESS) – Le parole del “Presidente La Russa mi hanno dato fastidio perché è venuto da me portando la sua idea di due stadi: mi risulta che è andato parlare con le squadre e non ha ottenuto nulla. Essere così speculativi su una questione cheriguarda la città è improprio per chi fa il Presidente del Senato. Abbia il coraggio di dire che ci ha provato anche lui e non ci èriuscito al posto di scaricare tutta la colpa sul sindaco. Però credo che non lo avrà e continuerà a permettersi nel suo ruoloistituzionale questo giochetti che non gli rendono onore”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. (ITALPRESS).

