Maltempo, Zaia “Polizza con contributo Stato come in agricoltura”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda l’assicurazione sono stato il primo promotore, in tempi non sospetti, gia dal 2010.- La polizza catastrofale in alcuni Paesi viene affrontata. Io direi che si potrebbe trovare una soluzione e non entro nel dibattito governativo. Da Ministro ho portato avanti il Fondo di Solidarietà, cioè un contributo sul premio dell’assicurazione, sulle spese che il cittadino deve fare, facendo però passare un principio: l’asicurabile non è indennizzabile, come in agricoltura. Ti do una mano per assicurare il tuo vigneto contro la grandine, ma se non ti assicuri il danno è solo tuo e non è più della comunità. Questa potrebbe essere ua buona base di partenza”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

pc/gtr