NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando insieme agli Stati Uniti e al G7 per cercare di arrivare a un cessate il fuoco sia a Gaza sia in Libano. Ho incontrato il ministro degli Esteri di Teheran e ho sollecitato un intervento iraniano per convincere Hezbollah a ridurre la tensione per tenere aperte le porte della diplomazia”. A dirlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei lavori dell’Assemblea dell’Onu.

