Casa, Sinigallia (Arca): povertà al picco storico, a Milano 300 sfratti al mese

Your browser does not support the video tag.

“La povertà assoluta in Italia è al picco storico degli ultimi 10 anni, siamo quasi al 10 %. Stanno aumentando tantissimo gli sfratti esecutivi. Ci sono 33 mila sfratti all’anno in Italia. A Milano sono 300 al mese. Significa che ogni giorno 10 persone rimangono senza casa e questo è un grave problema per il futuro”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia, a margine dell’ inaugurazione del nuovo Market solidale di Progetto Arca, il quarto in città, aperto in via Sammartini 126. “Le persone non riescono a pagare l’affitto e il mutuo e dopo anni di mancanza di pagamento vengono sfrattati – denuncia il presidente – Per cui il welfare non riuscirà a reggere se non facciamo uscire le persone dalla povertà. Dando da mangiare ai propri figli non si riesce a pagare l’affitto e si viene sfrattati”. Tra le persone che maggiormente si rivolgono ai punti di aiuto alimentare di Progetto Arca ci sono proprio nuclei italiani: “La grande percentuale sono famiglie italiane, radicate nel territorio, hanno mutuo e affitto e non riescono o per diminuzione dello stipendio o per aumento del costo della vita o perdita del lavoro con il Covid. Ci sono tanti fattori che fan sì che le entrate siano minori delle uscite”, ha concluso Sinigallia.