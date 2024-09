Milano, Sala “Passato Superbonus settore edilizio non florido”

MILANO (ITALPRESS) – “Se c’è una fuga di investitori da Milano non l’abbiamo ancora vista, però è chiaro che il mercato si è fermato. Anche i dati in generale, passato il periodo del super bonus, indicano una decrescita significativa tra il 7 e l’8% dovuta anche a queste problematiche. Certamente non si può parlare oggi di un settore florido”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’assemblea generale di Assimpredil Ance alla domanda dei giornalisti sul tema dell’urbanistica.(ITALPRESS).

