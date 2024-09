Incendio di via Cantoni, la commemorazione delle tre vittime nella Chinatown milanese

La comunità cinese di Milano ha ricordato le vittime dell’incendio di via Cantoni, dove la sera del 12 settembre le fiamme hanno avvolto lo showroom nel quale dormivano Pan An di 24 anni, Yinjie Liu di 17 e Yindan Dong di 18. In piazzale Gramsci, nel quartiere di Chinatown, ieri è stato affisso uno striscione nero con scritto in cinese e italiano: “Profondo cordoglio per i connazionali deceduti. Ferma condanna dell’atto criminale doloso”. Oltre ai nomi delle vittime, sono poi state esposte le foto dei dei loro volti con dei fiocchi neri sulle cornici. A terra il disegno di un cuore composto da lumini accesi. Alla cerimonia è arrivato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. Presenti anche il presidente dell’associazione cinese a Milano Huang Yiran e il console generale cinese a Milano e Liu Kan, il quale ha ricordato che “tutti noi dobbiamo fare attenzione alla sicurezza in modo che questi fatti non accadano più”. L’importanza di “fare luce” su “questo tragico episodio” è stata ribadita anche dall’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, sottolineando anche che “i rapporti della nostra città con la comunità cinese sono continuativi”. I tre ragazzi “non dovevano essere lì”, ha detto il noto imprenditore Francesco Wu a margine della cerimonia. “Uno di loro era tornato dalla Cina da tre giorni, gli altri da cinque. È una disgrazia, non dovevano morire così. Non osiamo capire il dolore che stanno affrontando le famiglie. Sono famiglie che hanno perso tutto”.