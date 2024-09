ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’era un po’ di nostalgia perchè si chiude un cerchio. Ho vissuto tre mesi indimenticabili: magari i risultati non sono arrivati come sognavo, ma per me è stato un privilegio”. Lo ha detto Arianna Errigo a margine della cerimonia di restituzione della bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 al Quirinale.

