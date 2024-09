Ciclismo, tutto pronto per il trittico lombardo

Tutto pronto per il Trittico lombardo 2024 (che riunisce la 77° Coppa Agostoni in programma a Lissone domenica 6 ottobre, la 105° Coppa Bernocchi a Legnano lunedì 7 ottobre e la 103° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio con arrivo a Varese martedì 8 ottobre) che è stato presentato questa mattina a Palazzo Pirelli alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso; del sottosegretario con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

Le tre corse attraverseranno i territori della Brianza, del Varesotto e dell’Alto milanese e anticipando Il Giro di Lombardia che si disputerà sabato 12 ottobre.

“Un momento di gioia popolare – ha detto Fontana – perchè il ciclismo fa parte della storia e del dna della Lombardia. E’ uno sport di sacrificio, ma anche di creatività, disciplina e determinazione. E soprattutto offre la possibilità di mettersi alla prova in territori fra i più belli al mondo. E non dimentichiamo che la storia del ciclismo è nata in Lombardia. Mi fa piacere che la generosità di Varese abbia permesso a Busto Arsizio di essere parte di questi grandi eventi”.

La 103° tre valli varesine – UCI ProSeries anche quest’ anno promette un grande spettacolo. Al via i piu’ forti corridori professionisti al mondo. Ad oggi le squadre iscritte alla Tre Valli Varesine per professionisti sono 25 di cui ben 17 Worldteams e 8 Proteams per un totale di 175 Atleti professionisti, il numero massimo di partecipanti per la competizione UCI ProSeries. Al via i vincitori delle medaglie d’oro dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Remco Evenepoel (Strada e Cronometro) e Tom Pidcock (Mountain Bike) oltre a Tadej Pogacar, il fuoriclasse sloveno vincitore tra l’altro di Tre Tour de France e di un Giro d’Italia, al recente vincitore della Vuelta Espana e di un Giro d’Italia, Jay Hindley, vincitore di un Giro d’Italia, l’ex campione del mondo Julian Alaphilippe, Richard Carapaz, Nairo Quintana, Eric Mas, oltre agli italiani Alessandro De Marchi, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, e tanti altri. Confermato il Museo del Tessile di Busto Arsizio come quartier generale con la presentazione delle squadre e degli atleti nel parterre dei giardini e il via alla gara.