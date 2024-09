MILANO (ITALPRESS) – “Io da milanese e da tifoso penso che per colpa delle indecisioni del Comune abbiamo perso 4 anni e siamo tornati esattamente punto e a capo. Spero che le società scelgano bene e in fretta perché abbiamo bisogno di stadi più moderni e più sicuri. Mi spiace che dopo 4 anni la città del fare sia ancora ferma”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in merito al nuovo stadio da realizzare a Milano.

