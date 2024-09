Sciopero dei mezzi, chiusa la linea 2 del metro e un tratto della 5

Anche a Milano è iniziato lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici proclamato a livello nazionale dai sindacati di base. La linea 2 della metropolitana è chiusa. Ferma anche la linea 5 nel tratto tra Zara e San Siro Stadio. Le linee riaprono dopo le 15.

Le linee 1 ,3 e 4 restano aperte. I mezzi di superficie possono subire ritardi. Lo comunica Atm. La seconda fascia dell’agitazione è prevista dalle 18 alla fine del servizio Lo sciopero è stato indetto per rivendicare sicurezza, salario e diritti. Le questioni riguardano in particolare “l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del Tpl; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il Tpl e il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”