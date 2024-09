Nautica, il giro d’affari sfiora i 13 miliardi

ROMA (ITALPRESS) La nautica è un settore in ottima salute, cresce da diversi anni e porta nei suoi numeri la grande competenza tecnica, l’arte della progettazione tramandata nel tempo, la profonda capacità di innovare lungo tutta la catena produttiva e la forte propensione all’export. E’ quanto emerge da un rapporto di Sace. Il giro d’affari del comparto è raddoppiato nel giro di dieci anni, sfiorando quota 13 miliardi di euro nel 2023 che diventeranno 16 miliardi di euro alla fine del decennio, con una crescita media del 3,8% annuo ben superiore all’1,2% atteso per il comparto manifatturiero. Il nautico italiano conferma quindi la propria leadership nella produzione di navi e imbarcazioni a livello europeo: con circa 1.500 imprese attive -pari al 17% di tutte le imprese del settore presenti in Ue- realizza oltre un quinto del fatturato europeo. Il settore è molto frammentato -circa il 70% delle imprese conta meno di 10 addetti- e la filiera particolarmente articolata e caratterizzata da lavorazioni artigianali altamente personalizzate.

