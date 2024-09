Incendio in un capannone abbandonato a Milano, nessuna persona coinvolta

E’ sotto controllo l’incendio scoppiato stamattina all’alba in un capannone in disuso alla periferia di Milano, in zona Palmanova, occupato da senzatetto. Da una prima ispezione effettuata, non appena è stato possibile entrare nei locali dello stabile abbandonato, non risultano persone coinvolte. Lo comunicano i vigili del fuoco, che temevano la presenza di senzatetto all’interno dell’edificio. Ora sono cominciate le attività di smassamento da parte delle tre squadre di Vigili del fuoco rimaste a presidiare l’area.