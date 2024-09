La raccolta di materiale scolastico di Milano Sospesa

Un progetto di sostegno alle famiglie in difficoltà: inizia la scuola e l’elenco del materiale da comprare per gli studenti è davvero lungo. Molte persone fanno fatica a sostenere le spese e per dare una mano l’associazione Milano Sospesa, come ogni anno, ha avviato una raccolta solidale che durerà per tutto il mese di settembre.

Il materiale può essere donato direttamente in sede in via Cuore Immacolato di Maria 5 il mercoledì dalle 17 alle 19 o il sabato dalle 10.30 alle 12.30 o al punto di raccolta presso Bibliothe Milano in via Dezza 50 oppure si può fare anche una donazione in denaro.

Ascolta l’intervista a Michela Stassano di Milano Sospesa