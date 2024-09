Abitazioni, nel II trimestre prezzi in aumento del 2,9%

ROMA (ITALPRESS) – I prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sono aumentati del 3,2% nel secondo trimestre dell’anno. Su base annua l’incremento è stato del 2,9%. Lo rileva l’Istat evidenziando che la crescita è stata dovuta soprattutto al costo delle nuove abitazioni, in forte accelerazione rispetto al trimestre precedente e, in misura più contenuta, a quelli delle costruzioni già esistenti. Il fenomeno riguarda tutto il Paese ma è più marcata nel Sud e nelle Isole e nel Nord Est. A Milano si registra un aumento, su base annua, del 4,7%, in decelerazione rispetto al trimestre precedente. Seguono Roma, dove il rialzo è stato dell’ 1,6% e Torino che fa segnare una crescita più contenuta. In crescita anche le compravendita degli immobili residenziali, dopo un anno e mezzo in flessione.

