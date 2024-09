Treno deragliato a Greco, colpa di un rosso che non si è acceso

Il semaforo rosso non si è acceso. E’ questa la causa all’origine del deragliamento del treno passeggeri, venerdì scorso, nei pressi della stazione di Greco a Milano. Lo scrive oggi il quotidiano Il Giorno nelle pagine della cronaca milanese. Risulta dai primi accertamenti – si legge – effettuati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano e della Polizia Ferroviaria che hanno acquisito il video dello schianto con il container ripreso dalla cabina del treno. I convoglio coinvolti sono stati tre: due merci e un passeggeri di Trenord. Uno dei merci era fermo in uno svincolo vicino a Greco Pirelli, all’altezza di via Pallanza, con la coda che usciva dal binario e invadeva quello accanto. A quel punto sarebbe dovuto scattare il rosso per gli altri convogli in arrivo in attesa del riposizionamento del treno cargo. Ma il semaforo è rimasto verde e così l’altro merci in arrivo ha colpito il primo treno facendo cadere due container dai vagoni, uno dei quali è finito sui binari delle linea dove da lì a poco sarebbe arrivato il passeggeri di Trenord, il regionale 2411 Milano – Domodossola, che ha centrato in pieno il container. Un impatto che non ha avuto conseguenze gravi grazie alla prontezza del macchinista del regionale il quale, vedendo il container sui binari appena dopo una curva, ha azionato il freno di emergenza riuscendo ad abbassare la velocità. Da capire ora esattamente che cosa ha causato il malfunzionamento del semaforo e per questo i pm che indagano hanno affidato una consulenza a un esperto.