Strage di Paderno, il 17enne incontra i nonni

A distanza di poco più di due settimane dalla strage di Paderno Dugnano, il 17enne, che ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni, ha incontrato ieri i nonni nel carcere minorile Beccaria. Gli stessi nonni avevano chiesto di vederlo perché, comunque, malgrado ciò che è successo, hanno deciso di non abbandonare il nipote e di “sostenerlo”. Il ragazzo, dopo l’incontro con i nonni, è stato poi trasferito, da quanto si è saputo, dal carcere minorile Beccaria di Milano a quello di Firenze.

La difesa, con legale Amedeo Rizza, intanto, punta su una consulenza psichiatrica affidata ad un esperto per una successiva richiesta di perizia, affinché venga accertato se al momento dei fatti il giovane avesse o meno un vizio di mente. Per la difesa, inoltre, non può reggere l’aggravante della premeditazione, contestata, invece, dalla procuratrice facente funzione per i minori di Milano, Sabrina Ditaranto, e dalla pm Elisa Salatino nell’accusa di triplice omicidio. L’aggravante è sttaa riconosciuta dalla gip Laura Pietrasanta nella misura cautelare.