Precipita in un dirupo, escursionista muore in Valtellina

Una giovane escursionista di 30 anni è morta, ieri pomeriggio , precipitando in un dirupo in alta Valmalenco, a circa 3500 metri di quota, nella zona del monte Forno, sopra Chiareggio del Comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) al confine fra l’Italia e la Svizzera. Le squadre di soccorritori sono intervenute per recuperare il corpo senza vita della donna che era in compagnia di altri tre amici, impegnati nella scalata. La trentenne, Federica Tognoli residente a Masate nel milanese, ha fatto un volo di decine di metri. E’ intervenuto anche l’elicottero di Areu. È la seconda disgrazia alpinistica in Valtellina in sole 24 ore. Sabato un escursionista di 57 anni, residente a San Donato Milanese (Milano), aveva ha perso la vita dopo essere caduto dalla cresta della Cima Cigola, a circa 2600 metri di quota, sulle alpi Orobie, in territorio comunale di Piateda.