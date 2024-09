Nova Milanese (MB), inaugurato il nuovo volto di piazza Gio.I.A.

“E’ bello vedervi in un posto che non esisteva! C’erano parcheggi, muri, un edificio, diversi accessi… ora c’è un prato, una siepe, uno spazio di nuova generazione. Non una piazza come si intende di solito, ma uno spazio ibrido che tiene insieme varie anime della città come la scuola, il municipio, il teatro…”. Così il paesaggista Michel Desvigne, progettista e curatore artistico del progetto di riqualificazione della piazza Gio.I.A. a Nova Milanese (MB) ha descritto l’intervento sulla nuova piazza-giardino inaugurata sabato 14 settembre, voluta dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di un ambizioso progetto di valorizzazione, rigenerazione e riconnessione della città con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio all’aperto da vivere e fruire in tutte le stagioni.

“Non è un giardino – ha aggiunto Desvigne – non è una piazza, ma spazio pubblico condiviso di nuova generazione. Nella ricomposizione dei nostri spazi ci siamo ispirati alla piazza del Duomo di Pisa, cercando di conciliare l’attenzione agli adattamenti climatici, bellezza e vivibilità”.

“Da oggi consideriamo conclusi i lavori, piazza Gio.I.A. e la consegniamo ufficialmente alla città – è intervenuto il vicesindaco Andrea Apostolo – Questo è un luogo nuovo, diversamente dalle piazze classiche ha tantissimo verde e diversamente da un classico giardino è un luogo al servizio degli edifici che vi stanno intorno. Nella sua semplicità (voluta e ricercata), è un luogo di relazioni e permanenza, che tiene insieme spazi e valori”.