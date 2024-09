Incendio all’emporio cinese, per le indagini anche i cani pompieri

Sono in corso le indagini e gli accertamenti tecnici per stabilire la dinamica e le origini dell’incendio che a Milano ha distrutto un emporio cinese causando la morte di tre giovani, e per il quale la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di strage. Sulla scena del rogo stanno intanto per arrivare le pattuglie cinofile dei vigili del fuoco specializzate nel tracciare la presenza di sostanze infiammabili. L’unità sbarcherà giovedì a Milano proveniente dal comando provinciale di Palermo e da venerdì sarà a disposizione del Nucleo investigazioni antincendio, a cui sono affidate le perizie nello stabile in via Cantoni. “L’impiego di tale unità – spiegano i vigili del fuoco – è risultata molto preziosa in casi analoghi, in particolare in quelli in cui si ipotizza in un incendio l’utilizzo di liquidi infiammabili come causa accelerante del rogo e dove l’uso degli strumenti ‘classici’ come il rilevatore a fotoionizzazione, non è in grado di rilevare concentrazioni significative”.

(nella foto Aika, pastore belga)