Cairate (VA), trovato il coltello usato per uccidere Andrea Bossi

E’ stato trovato dopo 8 mesi il coltello usato nella notte tra il 26 e 27 gennaio per assassinare nella sua casa di Cairate, nel varesotto, il 26enne Andrea Bossi, giovane orafo rapinato ed ucciso per pochi preziosi. L’arma è stata trovata in una strada sterrata non lontana dall’abitazione in cui è avvenuto il delitto. Il 28 febbraio erano stati arrestati per l’omicidio del giovane due ragazzi, Douglas Carolo di 20 anni e Michele Caglioni di 21. Quest’ultimo ha collaborato da subito accusando Carolo di aver ucciso Bossi e di aver taciuto perché lui stesso sotto minaccia. Douglas Carolo invece, dopo un iniziale silenzio, ha dato indicazioni per il ritrovamento dell’arma affermando però di non aver ucciso lui il 26enne di Cairate. Visto il tempo trascorso dall’omicidio al ritrovamento dell’arma del delitto gli accertamenti potrebbero essere difficili e non definitivi.