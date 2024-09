Usa 2024, il tour Harris-Walz approda in Virginia

RICHMOND (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Questa settimana il tour in autobus “Fighting For Reproductive Freedom” della vicepresidente Kamala Harris e del governatore del Minnesota Tim Walz ha fatto tappa a Richmond, in Virginia, per sottolineare l’impegno del partito democratico in merito ai diritti riproduttivi. La candidata democratica alle prossime elezioni ha dato vita a questo tour per rendere nota la volontà di firmare una legge per ripristinare le protezioni federali sull’aborto nel caso in cui dovesse diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.

