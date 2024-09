Sala: “Per Inter e Milan non si può ristrutturare San Siro”

“Dopo lunghe analisi” Inter e Milan “sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, al termine del vertice a Palazzo Marino con Inter e Milan sul futuro del Meazza. “La loro proposta è di tornare sull’idea di un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro”, un progetto di cui si era già parlato nel 2019. I club, ha spiegato Sala, sono arrivati a questo dopo “lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica”. Si torna quindi all’ipotesi del 2019, ovvero un nuovo stadio di fianco a quello di San Siro, che non può essere abbattuto perchè c’è il vincolo della sovrintendenza. “Vedendola in positivo possiamo dire che non si riparte da zero ma da una serie di atti già fatti – ha detto il sindaco Sala – e da un’espressione precisa del volere del Consiglio comunale”. “Per fare tutto ciò le squadre ci devono presentare un progetto abbastanza a breve termine – ha concluso -, che contiene il nuovo stadio e una rifunzionalizzazione di San Siro, di cui non posso anticipare nulla al momento perché ci stanno lavorando. Ma su questo i club hanno mostrato grande disponibilità”.