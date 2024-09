Deraglia un treno a Milano, un ferito

Un treno è uscito dai binari, questa mattina, a Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza-Fulvio Testi, non lontano dallo scalo FS di Greco. Sul posto i Vigili del fuoco e il 118. Al momento si ha notizia di un ferito. Il deragliamento sarebbe stato provocato da un treno merci dopo che si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Sei le squadre dei Vigili del fuoco sul posto che stanno provvedendo oltre a mettere in sicurezza l’area anche per la discesa dei passeggeri dai convogli.