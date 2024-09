Crollano calcinacci in galleria, la 36 verso la riapertura

Anas

È prevista nel primo pomeriggio di venerdì la riapertura della carreggiata in direzione Milano della strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, chiusa in mattinata, per caduta di calcinacci all’altezza di Mandello del Lario (Lecco), nella galleria Luzzeno. Sono in corso le verifiche e gli interventi per rimuovere i detriti caduti sulla sede stradale e temporaneamente il traffico è deviato sulla SS754. Sul posto sono presenti le squadree le forze dell’ordine per la gestione del traffico. La circolazione, dopo il crollo che fortunatamente non ha coinvolto nessun veicolo, è andata in tilt verso Lecco e Milano a causa della deviazione del traffico su altre strade. “Il crollo – spiega l’assessore della Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, presente sul luogo – in corrispondenza della canalina metallica installata sulla volta della galleria in prossimità del giunto, atta a smaltire le infiltrazioni d’acqua, la stessa si è staccata coinvolgendo anche una parte dei calcinacci e quindi gli stessi sono caduti sulla carreggiata”. “Anas – dice l’assessore – è prontamente intervenuta, ha tolto le canaline, messo in sicurezza la corsia di marcia e quindi, nel primo pomeriggio, attorno alle 14 la strada sarà riaperta al traffico. Tuttavia, a partire dalle 21 di questa sera la corsia sarà richiusa per consentire la continuazione dei lavori di ripristino. Il traffico dalle ore 21 sarà quindi dirottato sulla provinciale (Sondrio direzione Lecco)”.