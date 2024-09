Restano in carcere 3 aggressori dello studente pugliese rapinato in stazione a Milano

Il gip di Milano Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i tre aggressori dello studente arrivato nel capoluogo lombardo dalla Puglia per sostenere il test d’ingesso al corso di laurea di professione sanitaria. Il giovane era stato picchiato e rapinato dopo esser sceso dal treno alla Stazione Centrale mentre si stava dirigendo verso la M2. Secondo il giudice i tre, per i quali si profila un processo con rito immediato, hanno mostrato una “personalità criminale non irrilevante” vista la “violenza esercitata” nei confronti della vittima. Durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Claudio Sgarglia, è stato stabilito di incrementare i servizi delle Forze dell’Ordine per garantire maggiore sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle zone limitrofe, in particolare presso la Stazione Centrale e la Stazione Garibaldi.