Paderno Dugnano, domani i funerali delle vittime della strage

Saranno celebrati domani a Paderno Dugnano, nella chiesa di Santa Maria Nascente in via Roma, i funerali delle tre vittime della strage familiare avvenuta la notte tra il 31 agosto e 1 settembre, i coniugi Fabio C. e Daniela A. e il figlio Lorenzo. La cerimonia avverrà alle 14.30 e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

La Diocesi comunica che “per preservare il necessario clima di preghiera e raccoglimento, non sarà ammessa la presenza in chiesa di fotografi e operatori video”.