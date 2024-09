Irrompe l’autunno: piogge, temporali e vento e prima neve sulle Alpi

“Un netto cambiamento del tempo è in atto in Europa con la discesa di una massa d’aria fredda, insolita per il periodo che, dopo aver attraversato molte Nazioni, raggiungerà l’Italia, decretando la conclusione dell’estate ”. Lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera. “La perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, tra mercoledì e venerdì, porterà un marcato peggioramento anche in Italia” – dicono da 3bmeteo. “Le precipitazioni, a tratti anche intense, interesseranno molte regioni, a partire dalla Lombardia e dal Triveneto, per poi estendersi al resto del Paese, fino a raggiungere il Sud Italia entro venerdì”. I fenomeni, che si presenteranno anche sotto forma di temporale, saranno accompagnati da un rinforzo dei venti, con raffiche di Tramontana e Maestrale. I mari saranno molto mossi o agitati, specialmente lungo le coste tirreniche e adriatiche. Oltre alle piogge, l’aria fredda in arrivo determinerà un sensibile abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 5-7°C al di sotto della media stagionale, portando un clima decisamente autunnale. Si attendono inoltre le prime nevicate diffuse sui versanti esteri delle Alpi, con quota neve prossima ai 1000-1300m, in particolare sul comparto centro-orientale. In Italia, la neve potrà scendere fino a 1300-1600 metri sulle Alpi orientali. “Questa situazione, oltre ad interrompere mesi di caldo anomalo, va in controtendenza rispetto ai mesi di settembre degli ultimi anni, che spesso si sono caratterizzati per temperature più elevate” dice il meteorologo. Per il fine settimana è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma le temperature rimarranno su valori da autunno inoltrato soprattutto nei valori minimi – concludono da 3bmeteo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico e idrico rispettivamente dalle ore 18 e dalle ore 21 di oggi, mercoledì 11 settembre, e fino alle ore 9 e 12 di domani, giovedì 12 settembre. Allerta gialla per rischio temporali dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani.