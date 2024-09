Atm apre agli aumenti in busta paga per trovare tranvieri

Per cercare di trovare nuovi autisti e fermare l’emorragia di personale – 200 dimissioni nei primi sei mesi dell’anno – Atm apre alla possibilità di aumenti in busta paga. Le difficoltà a trovare (e a trattenere) il personale stanno infatti peggiorando il servizio in città con corse tagliate e maggiori attese alle fermate. I vertici dell’azienda hanno convocato per venerdì i sindacati al tavolo di confronto. Iniziano dunque le trattative per un patto integrativo locale su stipendi, turni e condizioni di lavoro. Il tema degli incrementi salariali è delicato perché servono risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale. Risorse che il sindaco Beppe Sala ha già più volte chiesto a Roma. L’apertura al dialogo di Atm è stata accolta con favore dai sindacati che parlano di aumenti di almeno 300 euro a dipendente. Sul tavolo anche la riorganizzazione dei turni e le condizioni di lavoro.