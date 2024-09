Si scaldano i motori per il 34esimo Gran Premio Nuvolari

Conto alla rovescia per la 34 ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche che il 19 settembre prenderà il via dall’iconica piazza Sordello di Mantova, diventata simbolo del Gran Premio in quanto città natale di Tazio, alla presenza del gotha dei classic enthusiastics per onorare la memoria del più grande pilota di tutti i tempi, il “Grande Nivola” sportivo leggendario che con le sue imprese è uno degli esponenti più rilevanti dell’automobilismo del XX secolo. L’edizione 2024 si prospetta ricca di novità e sempre più coinvolgente. I 300 equipaggi provenienti dai cinque continenti, a bordo dei loro gioielli d’antan percorreranno il rinnovato itinerario di 1.100 km attraversando le strade pittoresche del Lago del Garda, del Veneto e del Trentino, godendo nel contempo delle consuete bellezze di Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana. Come da consolidata trentennale tradizione del Gran Premio Nuvolari, il numero 1 verrà riservato simbolicamente al più grande pilota di tutti tempi, il mitico Tazio Nuvolari. Poi una rappresentanza di GT, moderne Gran Turismo, e quindi le 300 auto storiche provenienti dai numerosi paesi in rappresentanza di tutti i continenti e le 35 le case automobilistiche in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Quest’anno saranno 85 le vetture anteguerra (fabbricate dal 1923 al 1946) che prenderanno parte alla manifestazione. Significativa anche la presenza di numerose auto degli anni ’50; saranno più di 100 i partecipanti che correranno il Gran Premio con vetture dei marchi Ferrari, Jaguar e Porsche.

Insieme alle vetture gioiello sarà possibile anche riconoscere i migliori top driver di categoria, da Andrea Vesco vincitore della passata edizione a Turelli, Passanante, Fontanella, Di Pietra, Patron, Gamberini, insieme ai top driver argentini Tonconogy ed Erejomovich, solo per citarne alcuni. Sarà una battaglia serrata, dalla prima all’ultima delle 110 prove cronometrate. Questa edizione vede confermata la presenza dei partner Red Bull, Finservice Group, Locman, Penske Cars e Wannenes, insieme al new entry Closebax SD Shampoo, grazie ai quali il Gran Premio Nuvolari proporrà ai concorrenti un’esperienza unica, con l’obbiettivo di unire il piacere della guida tra luoghi unici all’adrenalina della competizione sportiva di altissimo livello. La manifestazione, ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza della Federazione Sportiva Nazionale. Il premio “Spirit of F.I.V.A., World Motoring Heritage”, assegnato dalla F.I.V.A. (Federation Internationale Vehicules Anciens) ai dieci migliori eventi di automobilismo storico al mondo è stato recentemente consegnato agli organizzatori del Gran Premio Nuvolari. Questo prestigioso riconoscimento ha indotto gli organizzatori ad allestire un’edizione 2024 ancora più importante, finalizzata alla massima soddisfazione dei partecipanti.

Gran Premio Nuvolari Green

L’organizzazione del Gran Premio Nuvolari si è sempre dimostrata sensibile alla sostenibilità ambientale, intraprendendo da anni un percorso finalizzato alla salvaguardia delle persone e del territorio. La prima iniziativa “Gran Premio Nuvolari Green” è stata sviluppata nel 2020 e prevedeva la piantumazione di alberi per compensare la quantità di CO2 emessa dalla circolazione delle auto storiche. Da quest’anno è prevista un’ulteriore attività per limitare l’uso di bottigliette di plastica: ad ogni equipaggio, a tutto lo staff organizzativo ed ai media verranno distribuite borracce ecologiche in tritan. Durante le fasi della partenza di tappa di Mantova, Modena e Rimini verranno posizionati erogatori di acqua potabile ad uso di tutti i partecipanti.

Gran Premio Nuvolari 2024: i dettagli della 34ª edizione

Presenze: 300 gli equipaggi confermati al via, provenienti da paesi di tutto il mondo.

Periodo di ammissione delle vetture: dal 1919 fino al 1981. Oltre ad una rappresentanza di moderne Gran Turismo.

Programma: quest’anno le verifiche sportive e tecniche ante gara di giovedì 19 settembre si terranno a Mantova presso piazza Sordello.

Percorso

Venerdì 20 settembre, le vetture si posizioneranno sulla pedana di partenza nella storica Piazza Sordello, il cuore di Mantova. Percorreranno le strade del Monte Baldo affiancando il Lago di Garda, fino ad arrivare a Riva del Garda, dove è prevista il lunch break presso la Spiaggia Olivi. La tappa continuerà oltrepassando i Monti Lessini ed arrivando a Verona, in Piazza Bra, per il controllo a timbro all’ombra dell’Arena. Sono previste le prove cronometrate sull’argine del Po di Revere. Poi, verso Modena, con l’arrivo in Piazza Grande. Serata presso l’esclusiva location di Villa Cavazza di Corte della Quadra, pernottamento nella capitale della Motor Valley.

Sabato 21 settembre, la seconda tappa, vedrà la ripartenza dal Parco Novi Sad di Modena, verso Toscana, Romagna e Marche. Previsti i controlli a timbro nel centro storico di Pistoia, Piazza del Campo a Siena, Piazza Grande di Arezzo. Nel pomeriggio gli equipaggi saranno diretti verso le prove di Pieve Santo Stefano e il passo di Viamaggio. L’arrivo della seconda tappa sarà a Rimini, in Piazza Tre Martiri. La giornata si concluderà con il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella meravigliosa cornice Felliniana del Grand Hotel di Rimini.

Domenica 22 settembre gli equipaggi torneranno verso Mantova. Il percorso riserverà loro le ultime sfide, decisive per decretare il vincitore finale. Partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti della rinnovata Scuderia di Formula 1 “Racing Bulls”. Una novità di quest’anno: si terranno le prove cronometrate nel centro storico di Lugo di Romagna. Il Castello Estense sarà la sede del lunch break che la città di Ferrara riserverà ai concorrenti. Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro Poggio Rusco e Ostiglia. Finalmente il trionfale arrivo a Mantova, tra le ospitali mura di Piazza Sordello, dopo 1.100 km tra le bellezze d’Italia.