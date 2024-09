Oratori feriali aperti anche a settembre

L’oratorio feriale raddoppia. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, anche nelle prime due settimane di settembre molti oratori della Diocesi di Milano propongono attività per bambini e ragazzi, proprio come a giugno e luglio, in attesa della ripresa della scuola. Gli “oratori settembrini” funzionano come gli oratori estivi: ci sono giochi e attività al mattino e pomeriggio per i bambini delle primarie e delle scuole medie. Molti i giovani educatori e animatori che si sono resi disponibili per questo importante servizio.

Ne parliamo con don Stefano Guidi direttore della Fom (Federazione Oratori Milanesi).

Ascolta l’intervista.