Duemila ballerini in piazza Duomo con Roberto Bolle

Duemila ballerine e ballerini vestiti di bianco hanno “invaso” piazza Duomo a Milano domenica mattina per l’evento clou di OnDance, la grande festa della danza ideata da Roberto Bolle, étoile della Teatro alla Scala. Entusiasti, provenienti da scuole di danza di tutta Italia, i ballerini hanno partecipato ad un’ora di lezione alla sbarra, dalle 9,40 trasmessa in diretta su Rai1 con la conduzione dell’attrice Cristiana Capotondi.

“Che emozione vedervi qui, so che molti di voi hanno fatto un lungo viaggio per arrivare in questa piazza – ha detto Bolle, prima di iniziare la lezione, rivolgendosi agli allievi -. Questo è un momento di celebrazione della danza, la nostra passione, la danza è quella che ogni giorno ci fa sentire bene, ci dà dei grandi valori, è una grande maestra di disciplina, impegno, educazione, valori che saranno importanti per tutta la vita”. Accanto al ballerino, come aiutante d’eccezione, Nicoletta Manni, étoile della Scala. L’evento, realizzato in collaborazione con AssoDanza, apre gli ultimi appuntamenti di On Dance, dopo 5 giorni di serate danzanti, incontri, workshop, openclass di tutti i generi e gli stili.