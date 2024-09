Corso Buenos Aires, marciapiedi più larghi e ciclabile riqualificata

Avrà una durata di 20 mesi il cantiere per rinnovare corso Buenos Aires a Milano. La via, una delle principali dello shopping milanese, sarà protagonista di lavori per allargare i marciapiedi e per realizzare una nuova pista ciclabile da piazza Oberdan fino a via Scarlatti. “Si tratta di un’opera per garantire maggiore sicurezza ai pedoni e ciclisti” ha dichiarato l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, spiegando che saranno eliminate le barriere architettoniche e inserendo nuovo verde urbano. I marciapiedi saranno ampliati, verranno posati segnali tattili per non vedenti e ipovedenti, aiuole e la pista ciclabile sarà monodirezionale in entrambi i sensi e sarà separata dalla carreggiata grazie ad un cordolo in pietra di 50 centimetri.