Spaccia droga in auto, arrestato un 29enne

Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Scalo Farini e nelle vie limitrofe, venerdì pomeriggio passando in via Valtellina hanno notato il 29enne alla guida di un’auto che, dopo essersi fermato in Via Curio Dentato, è stato raggiunto da una donna 33enne che, dopo esser salita a bordo dell’auto, ha scambiato qualcosa con l’uomo.

Gli agenti, insospettiti, hanno bloccato i due e hanno trovato la donna in possesso di un dose con 1,44 grammi di cocaina e, a seguito di perquisizione dell’auto, sono stati trovate diverse dosi per un totale di 24,05 grammi di cocaina. Nel porta oggetti c’erano 120 euro. Inoltre, nel portafoglio dell’uomo sono stati trovati 490 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e disoccupato, è stato arresto.