“C’era una volta Gaza”, frammenti di vita raccontati da Valerio Nicolosi

Valerio Nicolosi, giornalista, fotografo e regista, nel suo nuovo libro “C’era una volta Gaza” (Ed. Rizzoli) racconta Gaza e la Palestina mettendo al centro le storie di vita immerse in un contesto di guerra e resistenza. Da Gaza City alla Cisgiordania, un viaggio tra fantasmi, bombe e frammenti di vita.

Autore del podcast di successo “Racconti da Gaza”, reporter, regista e attivista molto seguito sui social, Nicolosi fin dal 2014 ha tenuto dei corsi di videogiornalismo all’università di Gaza City, una città allora sotto assedio totale.

Dai combattenti di Hamas nei tunnel di Rafah ai giovani parkouristi che sfidano le rovine, passando per i coltivatori di fragole, i pescatori, gli studenti, fino agli interminabili tragitti in un territorio frammentato e conteso come la Cisgiordania, le foto e le storie in queste pagine restituiscono un ritratto unico di uomini e donne, anziani e bambini per cui ogni gesto quotidiano è coraggiosa opposizione, azione di lotta e speranza e, soprattutto, ode alla libertà, perché “Gaza era vita, lo era nonostante la guerra, nonostante l’assedio, nonostante non avesse acqua potabile nei rubinetti o energia elettrica la sera”. La vita in una città “che prende forme e direzioni diverse, spesso impreviste, come i fiori che emergono dal cemento, rompendo quello strato solido che vorrebbe imprigionarli e soffocarli, lo stesso di cui è fatto il muro attorno alla Striscia”. La vita di chi, con le valigie sempre pronte, scappa dall’inferno di casa propria.

Ascolta l’intervista a Valerio Nicolosi