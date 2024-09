Caironi “Un oro che volevo per la mia ultima Paralimpiade”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questo oro lo volevo tantissimo e ho dato veramente tutto, corpo, mente per non guardare nulla e arrivare fino al traguardo”. Lo ha detto Martina Caironi, campionessa paralimpica nei 100 metri a Parigi 2024. L’azzurra diventa così l’atleta paralimpica azzurra più medagliata nell’atletica con sette medaglie. E saluta così le competizioni. “Volevo chiudere un cerchio, perché per me questa è decisamente l’ultima Paralimpiade. Quindi l’emozione di poterla vivere così, con uno stadio pieno, con la famiglia, sono felicissima davvero”, ha aggiunto la campionessa azzurra.

srp/gm