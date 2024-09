Usa, il voto per posta fa discutere

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A partire da oggi negli Stati Uniti è possibile votare in anticipo con la spedizione del voto per posta. Si tratta di un processo che prevede la consegna delle schede elettorali nelle case degli elettori registrati che per differenti ragioni non potranno recarsi alle urne il 5 novembre. In questo modo il diretto interessato può compilare la scheda e restituirla tramite posta ordinaria. Nel 2020 la pandemia ha reso il voto per corrispondenza un argomento centrale per la contesa, in particolare per il maggior rischio di frode rispetto al voto in presenza. Tuttavia le statistiche delle ultime elezioni riportano anche un’elevata affluenza grazie a questo tipo di procedimento.

La questione del voto per posta è dunque destinata a far discutere anche in questa tornata elettorale, dove sono già numerosi i cittadini che di fronte alle loro abitazioni hanno iniziato a piazzare i cartelloni dei loro candidati favoriti in vista dell’election day del 5 novembre.

