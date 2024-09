Trovato morto in strada a Saronno, si rafforza la pista del pirata della strada

Era Stefano Rategni, saronnese di 59 anni, l’uomo trovato in fin di vita (e poi deceduto) in via Frua a Saronno. I carabinieri della cittadina in provincia di Varese sono al lavoro per accertare cosa gli sia successo e stanno visionando i video delle telecamere. L’ipotesi principale è che sia stato travolto da un pirata della strada. Ad avvistarlo un automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi. L’uomo, che abitava a poca distanza dal luogo dell’incidente, presentava una vistosa ferita alla testa. Con il procedere degli accertamenti da parte dei Carabinieri si rafforza l’ipotesi che l’uomo sia rimasto vittima di un pirata della strada. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza in un ampio raggio della viabilità saronnese, mentre i carabinieri cercano testimoni dell’accaduto. Sul corpo del 59enne sarà disposta l’autopsia.