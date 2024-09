Mostra su Santa Rosalia a Palermo, Lagalla “Sarà esportata all’estero”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo cadenzato questo 400esimo anniversario con una serie di ricorrenze, iniziative, attività. Questa edizione è ispirata alla speranza della città, nella città e per la città: crediamo che questo percorso sia l’inizio di un cammino più lungo e di innovare nel solco della Santuzza una vicinanza sempre maggiore ai cittadini, mettendo a loro disposizione servizi e proposte di qualità. La galleria per immagini del 400esimo anniversario ci serve non solo per fissare un importante momento di devozione e folklore, ma anche per far apparire la Palermo che vogliamo in un circuito che ci auguriamo possa essere nazionale e internazionale: il nostro obiettivo è proporre agli istituti di Cultura italiana all’estero questa mostra”. Così il sindaco Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione della mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” che si terrà presso la Gam – Galleria d’arte moderna. xd8/vbo