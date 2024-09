Maltempo, a Milano auto intrappolate nei sottopassi

I vigili del fuoco di Milano sono impegnati in diversi interventi per il maltempo che da alcune ore si è abbattuto sul capoluogo lombardo. In particolare, i pompieri stanno effettuando un intervento nel sottopasso di via Silla nel quartiere Figino dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell’allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all’interno delle auto. Nel complesso gli interventi finora effettuati sono una ventina ed altrettanti sono in attesa di essere smaltiti. Si tratta di scantinati allagati ed alberi pericolanti.

Intervento anche nel sottopasso Dionigi Bussola in viale Cassala a Milano. Anche in questo caso, quattro vetture sono rimaste bloccate a causa di un allagamento. I Vigili del fuoco sono impegnati anche all’Istituto Europeo di Design in via Pompeo Leoni dove si segnalano allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato.

Il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione a Milano. E’ l’allerta lanciata dalla Protezione civile che invita i cittadini a tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo e a limitare gli spostamenti.