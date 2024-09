Sharon al suo assassino: “Sei un codardo”

“Sei un codardo…perchè? Perchè?”. Sono le ultime parole di Sharon Verzeni rivolte al suo assassino, mentre lui l’accoltellava, a Terno d’Isola. Come riportano oggi alcuni quotidiani, il killer reo confesso Moussa Sangare ha messo a verbale durante l’interrogatorio di convalida davanti al gip di Bergamo Raffaella Mascarino che la ragazza ha urlato, “chiedendo perché e dicendo ‘sei un codardo, sei un bastardo’. “Poi – ha aggiunto Sangare – ho ripreso la bici e velocemente mi sono allontanato”.

“Ho incrociato la ragazza prima da davanti. Non aveva la borsa; portava gli occhiali, avrei detto che avesse i capelli biondi; indossava jeans e aveva le cuffiette nelle orecchie. A quel punto l’ho seguita da dietro, l’ho toccata sulla spalla con la mano sinistra e le ho detto scusa per quello che sta per accadere”. Il 30enne è stato trovato con in tasca un foglietto scritto a penna con appunti riguardanti un omicidio commesso da un nigeriano di nome Moses a Venezia nel 2021. “Non so perché avessi quel biglietto – ha detto -, ero interessato a questa notizia. Guardo polizieschi e sono interessato a casi dove l’assassino utilizza coltelli”