Aveva dolore al ginocchio sinistro ma lo operano per errore a quello destro

Era entrato in sala operatoria per un intervento al ginocchio sinistro dolorante e, finita l’operazione, si accorge che invece la procedura è stata eseguita sul destro, che era sano. Il fatto è successo il 23 novembre dello scorso anno a un operaio metalmeccanico di 56 anni di Vigevano (Pavia) che ora ha inviato alla struttura sanitaria privata, l’istituto clinico Beato Matteo di Vigevano una richiesta di risarcimento, lamentando un danno biologico con invalidità permanente dell’8%. “Quello che più mi ha dato fastidio – dice l’uomo – è stato l’atteggiamento. Non ho ricevuto una parola di scuse, neanche un’email, né dalla struttura né dall’ortopedico. Lo specialista che ha eseguito l’intervento, quando gli ho fatto presente l’errore, si è limitato a dirmi che l’indomani mattina mi avrebbe operato al ginocchio giusto. Ho firmato per essere dimesso. Poi mi sono rivolto a un altro ospedale, dove non hanno nemmeno ritenuto necessario quell’intervento“. L’istituto clinico Beato Matteo, per ora, non ha fornito una sua versione dei fatti.